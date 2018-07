Política Alckmin diz, em entrevista, que vai reduzir impostos Pré-candidato do PSDB à Presidência da República sustentou que vai cortar gastos e simplificar o modelo tributário brasileiro

Pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o ex-governador Geraldo Alckmin prometeu uma reforma para simplificar o sistema tributário e reduzir impostos. Em entrevista dada ao programa da jornalista Mariana Godoy, da RedeTV, Alckmin negou ser um candidato da política tradicional ('establishment') ou do mercado, ao garantir que vai enfrentar as corporações. O t...