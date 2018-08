Política Alckmin é oficializado candidato do PSDB A convenção do partido foi realizada neste sábado (4). Também foi aprovada a coligação com o PP, DEM, PR, Solidariedade, PRB, PSD, PTB e PPS

O PSDB oficializou a candidatura de Geraldo Alckmin para a Presidência da República neste sábado, 4, na Convenção Nacional do partido, em Brasília. Dos 290 delegados do partido que votaram, 288 foram a favor da indicação do tucano para concorrer ao Planalto em outubro. Houve uma abstenção e um voto contrário. A convenção aprovou também a coligação com o PP, DEM, ...