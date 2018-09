Política Agressor que esfaqueou Bolsonaro é transferido para presídio em Campo Grande Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, foi indiciado com base na Lei de Segurança Nacional e preso após atacar com uma faca o candidato à Presidência Jair Bolsonaro

Preso na tarde de quinta-feira após esfaquear o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira está sendo transferido na manhã deste sábado, 8, para um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A definição foi dada pela juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho, da 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, em audiência de custódia. A inform...