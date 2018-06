Política AGM divulga nota de repúdio a Caiado e defesa de empréstimo ao Estado Entidade aponta "manobras políticas e eleitoreiras que atentam contra o interesse público e prejudicam o desenvolvimento econômico do Estado"

A Associação Goiana dos Municípios (AGM) divulgou nota de repúdio à atitude do senador Ronaldo Caiado (DEM) de pedir a convocação de ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para explicar empréstimo da Caixa Econômica Federal ao governo de Goiás. O Estado está prestes a receber R$ 510 milhões do banco e Caiado aponta nota C em ranking de capacidade de pagamento do Tesouro Na...