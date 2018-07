Política Adversários de Lula criticam politização da Justiça Ao avaliar decisão de desembargador de soltar o ex-presidente, presidenciáveis atacam o uso político do Judiciário e a instabilidade criada

Os pré-candidatos à Presidência da República criticaram o alvará de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedido ontem pelo desembargador Rogério Favreto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Líder nas pesquisas de intenção de voto em cenários sem Lula na disputa, Jair Bolsonaro (PSL) disse nas redes sociais que as instituições estão “aparelha...