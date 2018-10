Política ACM Neto declara apoio pessoal a Jair Bolsonaro nas eleições 2018 Anúncio foi feito após publicação de carta em que DEM libera filiados 'a seguir convicções' no segundo turno

O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, afirmou nesta quarta-feira, 10, que apoiará e votará no candidato do PSL à Presidência da República nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, no segundo turno. Pela manhã, o Democratas divulgou carta na qual libera os diretórios, líderes e militantes para "apresentarem s...