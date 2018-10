Política A partir deste sábado, candidato só pode ser preso em flagrante Regra restringe a prisão de candidatos nos 15 dias que antecedem as eleições

Nenhum candidato que participará do segundo turno das eleições poderá ser detido ou preso, a partir deste sábado (13), a não ser em caso de flagrante delito. A regra, que restringe a prisão de candidatos nos 15 dias que antecedem as eleições, está no parágrafo 1º do artigo 236 da Lei nº 4.737/1965 do Código Eleitoral. Disputarão o segundo turno, no dia 28 de out...