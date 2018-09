Política 'A bruxa está solta', brinca Haddad ao comentar estado de saúde de Ciro O candidato Ciro Gomes deu entrada no hospital Sírio-Libanês com quadro de sangramento urinário

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, manifestou preocupação com o estado de saúde do presidenciável Ciro Gomes (PDT) após o pedetista dar entrada no hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, com quadro de sangramento urinário. Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 26, Haddad perguntou sobre a previsão de alta de Ciro e se ele ir...