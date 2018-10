Política A 12 dias da eleição, conselho de fake news do TSE se reúne com WhatsApp Especialistas afirmam que a Corte Eleitoral subestimou o impacto da proliferação de notícias falsas durante a campanha

A 12 dias do segundo turno das eleições, o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se reúne na tarde desta terça-feira, 16, por teleconferência com representantes do WhatsApp para discutir a proliferação de notícias falsas no aplicativo. O WhatsApp entrou na mira do conselho após o impacto da disseminação de "fake news"...