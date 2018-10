O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, no início da noite deste domingo (28), que foram substituídas 4.333 urnas eletrônicas que apresentaram problemas em todo o País, representando 0,83 % do total, com informações atualizadas às 16h53. Segundo a Corte Eleitoral, em quatro cidades foi necessário haver votação manual - Cordislândia (MG), Apuí (AM), Saubara (BA) e Magé (RJ).

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Entre o primeiro boletim divulgado pelo tribunal, das 10h, e o atual, houve substituição de 3.421 urnas - no primeiro, a informação era de 912 urnas com problemas.

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais continuam liderando os números de troca das urnas, 812 no primeiro estado, 559 no segundo e 493 no terceiro. Em termos porcentuais, as trocas foram feitas principalmente em Sergipe (1,66%), Paraná (1,48%) e Rio de Janeiro (1,46%).

De acordo com o Tribunal, foram registradas 396 ocorrências em todo o País, sendo que destas, 179 resultaram em prisão, e nenhuma envolveu candidatos. O Estado de Minas Gerais teve o maior número de detenções até o momento, 29, seguido por Amazonas, com 16, e Pará, com 15 prisões.