Política 355 prefeitos e ex-prefeitos goianos podem ficar inelegíveis Relação divulgada pelo TCM-GO será utilizada para pedidos de impugnação

Levantamento feito pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) mostra que existem 355 prefeitos e ex-prefeitos goianos com contas irregulares ou com parecer pela rejeição em Goiás, no período entre 2 de agosto de 2010 a 2 de agosto deste ano. Eles compõem relação com 2.118 nomes entregue ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e que pode torná-los inelegíveis. ...