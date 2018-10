Em todo Brasil, 175 foram detidas nas primeiras horas do primeiro turno das eleições 2018. Os números foram divulgados pela Operação Eleições 2018, que é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). As prisão são relativas ao período das 07h até às 13h deste domingo, 7. O CICCN não detalhou o motivo das prisões.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Até o momento, o Pará lidera o ranking do número de prisões com 44 detidos. Espírito Santo está na segunda colocação com 17 presos, seguido por Pernambuco (15), São Paulo (12), Mato Grosso (12), Paraná (12) e Sergipe (8).

GOIÁS

De acordo com o Coronel Onésio, da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), até o momento foram registradas 72 ocorrências policiais acerca das eleições.

No caso de problema na hora da votação, o eleitor pode acionar a própria polícia militar ou uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que fica instalada em cada zona eleitoral.

Os casos são analisados e encaminhados para a Justiça Eleitoral.