Política É falso que Haddad apoia lei para obrigar igrejas a casar homossexuais Não há registros de criação de lei com esse propósito, nem de apoio do petista a qualquer proposta semelhante

É falsa a informação de que o candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, apoia a criação de uma lei para prender padres e pastores que se recusarem a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo em igrejas. Não há registros de criação de lei com esse propósito, nem de apoio do petista a qualquer proposta semelhante. O programa de governo do c...