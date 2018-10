Política Áudio pró-Bolsonaro é de apóstolo da igreja Bola de Neve, não do padre Fábio de Melo Boato que circula no WhatsApp já teve como alvo o padre Marcelo Rossi

Dias após ser falsamente atribuída ao padre Marcelo Rossi, uma gravação, apenas de áudio, feita durante uma aula do apóstolo Rina Seixas no Instituto Global, voltou a circular, nesta terça-feira, 3 de outubro, desta vez sendo creditada como sendo do padre Fábio de Melo. Como verificado pelo Comprova, a fala pertence, na verdade, ao apóstolo Rina Seixas, da igr...