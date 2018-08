Política Às vésperas do registro de Lula, Cármen Lúcia faz elogios à Lei da Ficha Limpa Ex-presidente deve ter registro de candidatura realizado na próxima quarta-feira

Às vésperas do registro da candidatura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência nas eleições 2018, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, destacou, nesta segunda (13), as iniciativas populares de participação na política, ressaltando a Lei da Ficha Limpa, que tornou inelegíveis cidadãos condenados n...