Política Eleição terá 37 zonas eleitorais a menos Para evitar surpresas, eleitor pode conferir no site do TRE local de votação

A fim de evitar surpresas no momento da chegada ao local de votação, o eleitor deve conferir informações básicas, como a situação do título de eleitor e o local de votação. Esta última orientação merece atenção, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), devido às mudanças ocorridas no ano passado, quando 37 zonas eleitorais do Estado foram extintas. Com i...