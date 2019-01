Política Eleição do Diretório Estadual do MDB é mantida pela Justiça Decisão liminar que havia suspendido o pleito foi derrubada por desembargadora, abrindo caminho para a reeleição de Daniel Vilela

Acatando recurso do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, a desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo derrubou ontem decisão liminar do juiz Sandro Fagundes, da 28ª Vara Cível de Goiânia, que suspendia a eleição do Diretório Estadual do partido, abrindo caminho para o MDB confirmar hoje a vitória da única chapa registrada para o pleito, do próprio Daniel. Na noit...