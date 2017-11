Eleição 2018: Lula com 42% e Bolsonaro, 16%, mostra pesquisa CUT/Vox Populi

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua a liderar, com folga, as intenções de votos para as eleições presidenciais de 2018. Segundo a última pesquisa CUT/Vox Populi, o petista aparece com 42% das intenções. No entanto, em relação à pesquisa de julho houve um recuo de 2,2 pontos percentuais em relação ao nome de Lula.

A pesquisa sugeriu dez nomes aos entrevistados e em segunda posição está o deputado federal Jair Bolsonaro com 16%, um crescimento de 3% em relação à pesquisa de julho. Os demais nomes não ultrapassam os 8%.

Ainda de acordo com a pesquisa, Lula é o nome que apresenta a menor taxa de rejeição entre os que foram citados, ficando com 39%. Porém, na região Sudeste a taxa chega a 51% enquanto no Nordeste, ela cai para 20%. Já a repulsa a Bolsonaro chega a 60%. Os piores índices são dos tucanos João Doria e Geraldo Alckmin com 72% cada.

2º Turno

A pesquisa também simulou um ambiente de segundo turno. O primeiro apresentado aos entrevistados apresentou Lula e Bolsonaro. O petista permanece em primeiro com 49% das intenções e Bolsonaro com 21%.

As intenções de votos para o ex-presidente também apresentou um recuo de 4% em relação à pesquisa de julho. Enquanto isso, Bolsonaro cresceu 4%. No entanto, o que chama a atenção nas duas pesquisas é quantidade de eleitores que não votariam em nenhum dos nomes apresentados. Em julho, o percentual era de 21% e em outubro subiu para 23%.

Ao trocar o nome de Jair Bolsonaro pelo de Marina Silva, Lula permanece em primeiro com 48% enquanto a ex-ministra fica com 16%. Lula permanece em primeiro, oscilando entre 50% e 51%, quando o adversário é Geraldo Alckmin, João Doria e Luciano Hulk.