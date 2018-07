Política 'Eleger autoritários é risco à democracia', diz professor de Harvard Autor do livro ‘Como as democracias morrem’ vê sinais preocupantes na democracia brasileira nas eleições de 2018

As democracias morrem hoje pelas mãos de presidentes autoritários eleitos pela população, avalia o cientista político de Harvard Steven Levitsky, que vê no Brasil sinais de vulnerabilidade. "Os Estados Unidos falharam em 2016 e espero que o Brasil consiga evitar isso", afirmou ele em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo por telefone. Crítico do pré-candidato à Pres...