Política Eduardo Bolsonaro publica foto nas redes ao desembarcar com pai em SP Deputado falou de "clima de otimismo" em relação à cirurgia pela qual seu pai passará amanhã

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também faz parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que chegou nesta manhã de domingo (27) ao hospital Albert Einstein, na capital paulista. Em sua conta no Twitter, Eduardo disse há pouco que a comitiva havia chegado a SP, e agradeceu as mensagens enviadas ao pai. "Obrigado por todas as mensagens de carinho e apoio q...