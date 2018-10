Política Eduardo Bolsonaro e Janaína Paschoal batem recorde de votos para deputado estadual e federal em SP Janaina Paschoal (PSL) foi eleita com mais de 2 milhões de votos e Eduardo Bolsonaro, do mesmo partido, com 1,8 milhão de votos

Ícone do processo de impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), a advogada e professora Janaina Paschoal (PSL) foi a deputada estadual mais votada da história da Assembleia Legislativa paulista, com mais de 2 milhões de votos. Na eleição para deputado federal, o filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), Eduardo Bolsonaro, do mesmo partido, também bateu r...