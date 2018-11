Política Eduardo Bolsonaro diz que embaixada vai para Jerusalém

Com um boné bordado “Trump 2020”, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse ontem, em Washington, que o governo brasileiro vai mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. A jornalistas, Eduardo Bolsonaro afirmou que o governo estuda “como fazer” e quando. Questionado se a decisão é uma medida já definida pelo futur...