Política Eduardo Bolsonaro defende propostas do pai em Goiânia Filho de Jair Bolsonaro participou de evento na Fecomércio, onde prometeu reduzir impostos e promover privatizações

Servindo como um emissário de Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) esteve em ontem na Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), em Goiânia, para apresentar as propostas do presidenciável para o segmento empresarial. Evidenciando a agenda liberal defendida por seu pai, Eduardo prometeu que um governo de Bolsonaro priorizaria a r...