Política Eduardo Bolsonaro assume posto de 'rosto público' na defesa do porte de armas Filho do presidente intensificou postagens sobre defesa pessoal nas redes sociais, e diz que falará com Moro e o presidente sobre o tema

Terceiro filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se tornou o “rosto público” da causa armamentista na família. Nos últimos dias, o parlamentar mais votado na história do País aumentou a quantidade de publicações sobre o tema nas redes sociais, e tem dado detalhes do que entende como mudanças n...