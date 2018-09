Política Eduardo Bolsonaro: As mulheres de direita têm mais higiene "As mulheres de direita são mais bonitas que as da esquerda. Elas não mostram os peitos nas ruas e nem defecam nas ruas", disse o deputado

O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou durante ato na Avenida Paulista neste domingo, 30, que se Fernando Haddad for eleito "ele dará indulto para o Lula no dia seguinte". Ele também disse que se Bolsonaro for eleito, o ex-presidente Lula irá cumprir pena em um presídio comum. Ele ainda pediu para que os eleitores votem de camisa amarela no próximo domingo. O prote...