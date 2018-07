Política Economista de Meirelles defende teto Coordenador do programa econômico de Meirelles diz que farra fiscal levou à recessão

O economista José Márcio Camargo, coordenador do programa econômico do pré-candidato à Presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, defendeu ontem o teto dos gastos públicos e afirmou que a sociedade não quer mais aumento de carga tributária e terá agora de discutir as prioridades dos gastos públicos. Ele ressaltou que a farra fiscal levou o Brasil à recess...