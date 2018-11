Política Durante transição, Onyx Lorenzoni atuará como ministro extraordinário Braço direito do futuro mandatário, Lorenzoni será o ministro da Casa Civil do novo governo

O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) será nomeado nesta segunda-feira, 5, como ministro extraordinário e será oficialmente o responsável pela coordenação do processo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Braço direito do futuro mandatário, Lorenzoni será o ministro da Casa Civil do novo governo. A nomeação será publicada no Diário Oficial da União desta...