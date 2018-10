Política Duas últimas folhas de servidores terão aumento de R$ 155 milhões Equipe de transição espera que cortes do atual governo garantam menos desequilíbrio no fechamento das contas, mas admite que deve herdar a folha de dezembro

As duas últimas folhas do funcionalismo do Estado de Goiás terão aumento de R$ 155 milhões. O salto ocorrerá porque há impacto, a partir de novembro, de R$ 45 milhões mensais da última parcela de reajustes salariais concedidos a 12 categorias em lei de 2015 mais a elevação já normal do mês de dezembro, referente a férias e diferenças de 13º. A folha de dez...