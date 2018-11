Política Dr. Rey vai à casa de Bolsonaro se oferecer para ser ministro da Saúde "Fui criado lá fora, conheço o sistema de saúde do primeiro mundo", disse o cirurgião plástico

O cirurgião plástico e apresentador Robert Rey chegou ao condomínio onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), na zona oeste do Rio, com o intuito de se oferecer para comandar o Ministério da Saúde a partir do próximo ano. Rey disse que sua meta é criar um plano de seguro privado a cada cidadão e "eventualmente fechar o SUS". O médico, porém, admitiu de ...