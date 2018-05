Política Doria volta a atacar ex-presidente

O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato do PSDB ao governo paulista, João Doria, voltou a bater de frente com o PT ao comentar a intenção do partido de lançar o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva ao Planalto. “A nossa constituição não permite que um presidiário dispute as eleições. O Lula está condenado em um processo, e outras condenações virão”, afirmou.Em to...