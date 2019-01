Política Doria toma posse no governo de SP sem Alckmin, FHC, Serra, Covas, Kassab e filhos Tucanos históricos e familiares de Doria foram as faltas mais notórias na Assembleia Legislativa e no Palácio dos Bandeirantes

As cerimônias de posse e transmissão de cargo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta terça-feira, 1º, foram marcadas por ausências. Tucanos históricos e familiares de Doria foram as faltas mais notórias na Assembleia Legislativa e no Palácio dos Bandeirantes. Falando em "enterrar a velha política" e distribuindo alfinetadas à ala mais tradicional de seu part...