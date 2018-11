Política Domilson Rabelo da Silva Júnior é nomeado defensor público-geral A nomeação do defensor público-geral segue a classificação da lista elaborada a partir da votação dos membros da Defensoria Pública do Estado de Goiás

O defensor público Domilson Rabelo da Silva Júnior será nomeado nesta quinta-feira (29) defensor público-geral do Estado de Goiás para o biênio 2019/2020, a partir de 1º de janeiro. A nomeação vai ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás amanhã. Na manhã desta quarta-feira (28), Domilson Rabelo este no Palácio das Esmeraldas, onde recebeu das mãos d...