Política Doleiro entregou provas sobre dinheiro a Marconi Perillo, diz Procuradoria Segundo MPF, Álvaro Novis forneceu datas e valores, além de identificar os portadores, encarregados de entregar as malas e mochilas com o dinheiro em espécie. O doleiro também entregou conversas telefônicas entre entregadores e destinatários de valores da Odebrecht

O pedido de busca e apreensão contra o ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) e a prisão do ex-tesoureiro de suas campanhas, Jayme Rincón, têm como base as informações prestadas aos investigadores pelo doleiro Álvaro Novis. Marconi e Jayme são alvos da operação Cash Delivery, deflagrada na manhã desta sexta-feira (28), pela Polícia Federal e Ministério Público federal (MPF). Segundo o MPF, o cruzamento das informações fornecidas por Novis com as...