Política Dois investigados em operação contra crimes em Câmara no interior da Bahia são presos em Goiânia Cleuzinete de Souza Sales, de 33 anos, e Erickson Linces Santos, de 30, estavam escondidos na capital goiana há cerca de dois meses

Duas pessoas denunciadas na Operação Último Tango, deflagrada pela Polícia Civil do Estado da Bahia (PC-BA) em parceria com o Ministério Público baiano (MP-BA) no último mês de outubro, foram presas em Goiânia nesta segunda-feira (21). As investigações apuram práticas de organização criminosa contra a Administração Pública, fraudes em licitações e contratos, desvio d...