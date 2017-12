Dodge requer anulação da decisão de ministro por soltura de Barata

Ao requerer a anulação da decisão do ministro Gilmar Mendes, que, na quinta-feira (30), pela terceira vez em menos de quatro meses, mandou soltar o empresário Jacob Barata Filho, a procuradora-geral Raquel Dodge assinalou que o “Rei do Ônibus” formou o seu “vasto patrimônio no caldo de cultura de corrupção instalado no Rio de Janeiro nos últimos anos”. A ofensiva de Raquel se deu por meio de agravo regimental contra a decisão monocrática de Gilmar que, a um só tempo, revogou a prisão preventiva decretada contra Barata pelo desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, e a prisão preventiva substitutiva decretada pela 7.ª Vara Federal do Rio.

O “Rei do Ônibus” havia sido preso pela Operação Cadeia Velha, que investiga milionário esquema de corrupção no setor de transporte público do Rio.

Competência

A procuradora sustenta que Gilmar não tinha competência para revogar a prisão preventiva do “Rei do Ônibus” e requer a remessa do caso para o ministro Dias Toffoli. A procuradora aborda um ponto crucial em sua manifestação. O empresário havia assumido compromisso de não atuar em suas empresas de transporte, como medida alternativa à prisão. Mas os investigadores afirmam que o “Rei do Ônibus” continuou administrando o grupo empresarial. ()