Política Doação a Jean é de empresário

Na reportagem “Novatos com maiores doações”, publicada no domingo (16), sobre o volume de recursos doados por pessoas físicas até agora, foi informado que uma doação de R$ 1 milhão ao deputado estadual Jean Carlo (PSDB), candidato a uma cadeira na Câmara Federal, foi feita do próprio bolso. Na verdade, o repasse foi feito pelo empresário José Carlos Garrote de Souza, CEO ...