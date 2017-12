Divergência ainda afasta a oposição

Durante Frente de Serviços da Prefeitura de Goiânia, ontem no Setor Orlando de Morais, o pré-candidato do DEM ao governo de Goiás, senador Ronaldo Caiado (DEM), voltou a defender que a oposição estabeleça algum critério para definir candidato único para o pleito do ano que vem. Para o senador, DEM e PMDB, que tem o deputado federal Daniel Vilela como pré-candidato, deveriam alinha...