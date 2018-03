Disputa presidencial já tem 11 pré-candidatos

A cinco meses para o início do registro das candidaturas, a corrida eleitoral deste ano começa a ganhar forma e já reúne ao menos 11 postulantes ao Palácio do Planalto colocados oficialmente. Ontem, os nomes do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foram lançados por seus partidos. Especialistas apontam o cenário de incerteza na ...