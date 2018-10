Política Disputa pelo Executivo estadual deve ser a menos acirrada desde 1994 Se concretizado o que apontam pesquisas, mais de 20 anos depois, Goiás terá pleito sem dois candidatos em competição mais direta; última vitória no 1º turno com mais de 55% foi em 1990

Se concretizado o que apontam as pesquisas, Goiás terá a primeira eleição desde 1994 sem dois candidatos em uma disputa mais direta pelo governo do Estado. Naquele ano, Maguito Vilela (PMDB) foi para o segundo turno depois de um primeiro turno com dois fortes postulantes de oposição: Ronaldo Caiado, então no PFL, e Lúcia Vânia, à época no PP, e que acabou perdendo para M...