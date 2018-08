Política Discurso de Bolsonaro é 'perigoso', diz alto comissariado da ONU "Temos de ser mais conscientes de exemplos históricos", afirmou Zeid Al Hussein

Discursos como o do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro (RJ), sobre direitos humanos podem representar "um perigo" para certas parcelas da população no curto prazo e para "o País todo" no longo prazo. O alerta é de Zeid Al Hussein, alto comissariado da ONU para Direitos Humanos. Ele deixa seu cargo no final desta semana e será substituído pela c...