Dirigente petista defende “plano B” a Lula

O presidente do diretório estadual do PT do Rio, Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá (RJ), quebrou o silêncio que imperava no PT sobre a possibilidade de um substituto para Luiz Inácio Lula da Silva, o chamado “plano B”, caso o ex-presidente seja enquadrado na Lei da Ficha Limpa e fique impedido de disputar a Presidência.A iniciativa contraria decisão do partido de fo...