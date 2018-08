Política Diretor de atendimento do INSS é exonerado Para o lugar de Ilton Fernandes, foi nomeado Luiz Otávio Collyer Pontes

O diretor de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ilton Fernandes, foi exonerado do cargo. A exoneração, assinada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, está publicada na edição de hoje (8) do Diário Oficial da União. Para o lugar de Ilton, foi nomeado Luiz Otávio Collyer Pontes. Essa é a segunda demissão em cargos...