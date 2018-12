Política Diplomação de eleitos tem confusão envolvendo Alexandre Frota e ativista Na diplomação da deputada Mônica, da bancada ativista do PSOL em São Paulo, outro deputado co-eleito subiu no palco e foi retirado por seguranças; evento foi suspenso por 15 minutos

A diplomação de políticos eleitos em São Paulo se transformou em confusão nesta terça-feira, 18, na Sala São Paulo, onde a cerimônia é realizada. No momento em que a deputada estadual eleita Mônica Seixas (PSOL) foi chamada para receber o diploma, um grupo do coletivo Bancada Ativista invadiu o palco e tentou acompanhar a parlamentar no recebimento. O grupo tem a ...