Política Dilma Rousseff faz procedimento para desobstruir artéria do coração Ex-presidente foi acompanhada por equipe médica coordenada pelo médico Roberto Kalil Filho

A ex-presidente Dilma Rousseff esteve em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, para fazer uma angioplastia, ou seja, desobstrução de artérias do coração. De acordo com o hospital, o procedimento foi realizado com sucesso e sem intercorrências. Dilma deu entrada quarta-feira (11) para fazer, inicialmente, uma cineangiocoronariografia, um tipo de cateterismo cardíaco. ...