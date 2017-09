Dilma diz que Palocci mentiu em depoimento à Justiça

A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou ontem que o depoimento do ex-ministro Antonio Palocci “é uma ficção”. O petista, que comandou o Ministério da Fazenda e a Casa Civil durante os governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, admitiu ao juiz federal Sérgio Moro que a relação das administrações petistas com a Odebrecht era “movida” a propina.

Em nota, Dilma disse que Palocci “falta com a verdade” quando aponta o envolvimento dela em supostas reuniões de governo para tratar de facilidades à empreiteira durante seu mandato ou de Lula. “Tais encontros ou tratativas relatadas pelo ex-ministro jamais ocorreram. Relatos de repasses de propinas também são uma mentira”, afirmou no comunicado.

Palocci está preso desde setembro do ano passado e foi condenado, em junho, pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Anteontem, o ex-ministro - ouvido em ação na qual é réu - disse que Lula e a Odebrecht fizeram um “pacto de sangue” em que a empreiteira se comprometeu a pagar R$ 300 milhões em propina em troca de vantagens nos governos Lula e Dilma.

Segundo Dilma, todo o conteúdo das supostas conversas descritas por Palocci com sua participação - mesmo quando ela assumiu a Presidência - se trata de “uma ficção”. “Esta é uma estratégia adotada pelo delator em busca de benefícios da delação premiada”, afirmou a petista. “O episódio em que cita um inacreditável benefício à Odebrecht pelo governo Dilma Rousseff, durante o processo de concessões de aeroportos, mostra que o sr. Antonio Palocci mente”, assinala a nota.

Dilma afirmou ainda que essa decisão foi tomada pelo governo para “gerar concorrência entre as empresas concessionárias de aeroportos”.

“Laranja”

No mesmo dia em que Palocci admitiu sua participação em ilícitos, o empresário Demerval de Souza, dono da construtora DAG, confirmou ter comprado o terreno em São Paulo para a construção da sede do Instituto Lula. Ele disse ter entrado como “um laranja”, mas acabou sendo “um pato” nas negociações. “Eu entrei como laranja nesse processo, e eu vejo que eu fui um pato Isso que eu fui”, declarou.

Em nota, a defesa de Lula negou as acusações e afirmou que Palocci foi “pressionado” a fazer “acusações sem provas”. “Palocci muda depoimento em busca de delação”, afirmou.

Fachin retira sigilo de autos que miram Jucá

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, retirou sigilo sobre os autos do inquérito contra o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e executivos ligados ao Grupo Gerdau, pelo suposto favorecimento ao grupo em medida provisória.

O caso é investigado na Operação Zelotes. Este é um dos oito inquéritos dos quais o peemedebista é alvo. Na mesma decisão, Fachin determinou o arquivamento do procedimento somente em face dos deputados Alfredo Kaefer (PSL-PR) e Jorge Côrte Real (PTB-PE). Ambos eram investigados no mesmo inquérito que o senador.

A Operação Zelotes detectou indícios de que Jucá alterou o texto da MP 627, de 2013, para beneficiar a siderúrgica. Ele era o relator do texto que mudava as regras de tributação dos lucros de empresas no exterior.

E-mails apreendidos na sede da Gerdau indicam, segundo os investigadores, que a alteração feita na MP foi sugerida pela própria empresa. O ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso até agosto, disse que era “inegável” que a redação da MP 627 é a mesma proposta em e-mails do empresário Jorge Gerdau Johannpeter a Jucá.De acordo com a denúncia, quando seguiu para a Câmara o texto recebeu emendas de interesse do grupo. As propostas seriam de autoria dos deputados Jorge Côrte Real e Alfredo Kaefer. A defesa Jucá diz que a atuação do senador no episódio é “absolutamente normal” tendo em vista o cargo que ocupa e o inquérito.