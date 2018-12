Política Dificuldades com últimas votações na Assembleia

O governador José Eliton (PSDB) também comentou as últimas “derrotas” na Assembleia Legislativa de Goiás, quando o governo não conseguiu aprovar duas indicações de aliados, a ex-secretária Raquel Teixeira para o Conselho Estadual de Educação e o ex-chefe do Gabinete Particular Charlle Antônio Gomes ao cargo de conselheiro do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regu...