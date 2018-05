Política Dificuldade do Brasil é em cumprir as leis que nós temos, diz Cármen Lúcia Em sua fala, Cármen destacou as leis brasileiras que foram replicadas por outras nações, como a Lei da Ficha Limpa, a Lei Maria da Penha e a lei voltada a refugiados

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta segunda-feira, 21, que a maior dificuldade do País atualmente é fazer cumprir as leis. Cármen participou de debate "Constitucionalização do Direito Civil" no Centro Universitário de Brasília (Uniceub), unidade de Taguatinga. Em sua fala, Cármen destacou as leis brasileiras que foram r...