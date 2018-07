Política Dias Toffoli assume presidência do STF interinamente A Corte deveria estar sob o comando da presidente Cármen Lúcia, mas a ministra teve de assumir a presidência da República interinamente em função da viagem de Michel Temer

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, assumiu nesta segunda-feira (23) o comando da Corte interinamente. Até o final da semana, Toffoli ficará responsável por decidir questões urgentes que chegarem ao plantão do tribunal. Neste mês, o Supremo está em recesso, e os trabalhos serão retomados no dia 1º de agosto. Em função do per...