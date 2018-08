Política Dias Toffoli é eleito presidente do Supremo com mandato até 2020 Ministro assumirá o cargo que atualmente é ocupado por Cármen Lúcia, que está há dois anos na presidência do STF e não pode continuar no posto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi eleito hoje (8) pelo plenário para ocupar o cargo de presidente da Corte a partir do próximo mês. A votação foi feita de maneira simbólica porque Toffoli é o vice-presidente da Corte e já ocuparia o cargo, conforme o regimento interno do STF. Toffoli entrará no cargo atualmente ocupado pela m...