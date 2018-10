Política Diante de recusa de Bolsonaro de ir a debate, TV Globo não chamará Haddad Programa da emissora seria realizado na noite desta sexta-feira (26)

Diante da recusa do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, de comparecer a debates televisivos, a TV Globo confirmou nesta segunda-feira, 22, que o candidato Fernando Haddad (PT) não terá espaço exclusivo. O programa da emissora seria na noite desta sexta-feira, 26. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º t...